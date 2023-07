„Sa saad seda teha iga päev.“ See imeline asi, muudab suhte oluliselt intiimsemaks

Õnneks on meil häid uudiseid! Suhtes olles saab ise palju ära teha, et hoida kirge elus. Siia alla kuulub ka kõnealune intiimsuse häkk - iga päev tuleks oma partnerit kuus sekundit suudelda. Kõlab liiga lihtsalt?

Antud häkk hakkas ringlema TikTokis, kui paljud seda kiitsid ja tunnistasid, et see on tõepoolest paarisuhet paremuse suunas muutnud. Tegelikult on kuue sekundi suudluse kontseptsioon loodud paariterapeut doktor John Gottmani poolt, eesmärgiga luua partnerite vahel ühendus.

Miks just kuus sekundit? Eksperdi sõnul on see piisavalt pikk aeg, et luua kaaslaste vahel ühendus ja aidata ajul keskenduda suudlemise hetkele, jättes kõik muud mõtted selleks ajaks kõrvale. Selle praktika kaasamine aitab vähendada ka stressihormooni kortisooli tootmist ja suurendada heaoluhormooni oksütotsiini tootmist.

„Üks põhjustest, miks kuue sekundi suudlus on nii efektiivne, on selle lihtsus. Sa saad seda teha iga päev, intiimsust tugevdades ja see ei nõua keerulisi jutuajamisi, ega probleemide lahendamist,“ kommenteerib TikToki kasutaja @afinehuman.

Üks teine TikToki kasutaja nimetas suudlust elupäästjaks. „Me teeme seda partneriga iga päev. Läksime paar õhtut tagasi tülli ja kuna me ei tahtnud pahastena magama minna, leppisime kokku, et peame oma suudluse ära tegema. Me tegime ja saime pärast ka argumendi lahendatud,“ kiitis naine.

TikToki kasutaja @darthveadah jagas samuti oma positiivset kogemust suudlusest. „Me teeme iga päev kuue sekundi suudlust ja mõnikord muudab see kogu halva päeva heaks. See on mu lemmikasi!“

Niisiis ei tasu ette planeeritud suudlust alahinnata, enne kui proovinud pole.

