Kui sulle tundub samuti, et jõulisema lähenemisega naistel ei ole mingit probleemi meeste leidmisega, ei tasu sellepärast kurvastada, vaid nendest hoopis mõnes asjas eeskuju võtta.

Inimesi tõmbab ligi enesekindlus. Kui sa vaatad lähemalt ülbetena tunduvaid naisi, näed sa suure tõenäosusega, et nad teavad, kes nad on ja mida tahavad. Niisiis on siin kaks õppetundi, mis enda heaks tööle panna.