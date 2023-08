VIDEO | Kiire hädaabi juhuks, kui rinnahoidja kõige ebasobivamal hetkel katki läheb

Mida sellisel puhul teha? Tihtipeale on veel tegu ka ilusa ja uue rinnahoidjaga, mida ei tahaks ära visata. Üks TikToki kasutaja tegi video, kus ta näitab täpselt, kuidas sellises olukorras toimida. Kõigepealt tuleb metallist tugikaar nii kaugele rinnahoidjasse tagasi lükata kui võimalik (ilma et see teiselt poolt välja hakkaks pressima). Siis tuleb sul võtta natukene küüneliimi või liimipüstolist kuumliimi ning määrida katkisele kohale. Lased kuivada ja kui vaja, hõõrud üleliigse kuivanud liimi maha.