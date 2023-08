Läti naise soolomatk Riiast Tallinnasse: imestatakse, kuidas mu abikaasa sellise hullumeelse ideega nõus oli

„Öömaja planeerin tavaliselt üks või kaks päeva ette. Ühel päeval kirjutas mulle näiteks Jaanus ja ütles, et saan ööbida tema paadis, mis Munalaiu sadamas seisab. Jagas minuga paadi võtme asukohta ja lisas, et võin ööbida seal nii kaua kui vaja,“ räägib lätlanna ja lisab, et on eestlaste külalislahkuse eest erakordselt tänulik.

Just sellist mugavat infrastruktuuri pakubki 1200 kilomeetri pikkune ja kolme Balti riiki läbiv Ranniku matkarada , mida mööda Dagnija kõnnib. Ranniku matkarada kulgeb piki Läänemere rannikut ja on osa Euroopa kaugmatkarajast E9, mis saab alguse Portugalist. Eestit läbivale enam kui 600 kilomeetrile distantsile jääb ligikaudu 500 põnevat loodus- ja kultuuriobjekti, samuti hulgaliselt majutus- ja söögikohti.

Lätlanna on võtnud sihiks kõndida seitsesada kilomeetrit Riiast Tallinnasse ja rajast on tänaseks läbitud rohkem kui pool. Keskmiselt kõnnib ta päevas 15-20 kilomeetrit, kõige pikem päevane distants on seni olnud 32 kilomeetrit. Sellele järgnes aga nullpäev puhkamiseks ja logelemiseks. „Matk ei ole kunagi sprint, vaid maraton. Väga oluline on ka magada ja puhata. Pärast kolme nädalat on mul jala alla tekkinud üks väike vill ja selle panen ma kerge seljakoti ja puhkepäevade arvele,“ on Dagnija veendunud.