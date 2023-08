Soovid, et nägu oleks vähem turses ja kotid silma all väiksemad? Selle tehnikaga võid näha muutuseid paari nädala jooksul

Näojooga treener ja MaiWistiku looja Mai-Liis Kivistik ütleb, et näolihaste treenimisel on mitmeid eeliseid, nii esteetiliselt kui ka funktsionaalselt. „Sarnaselt tavapärasele treeningule, mis aitab kehale toonust anda, saavad näolihaste harjutused aidata parandada näo esteetikat. Need harjutused suudavad viia parema näosümmeetriani, mida paljud inimesed vajavad,“ selgitab Mai-Liis.