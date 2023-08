Perenõustaja levinud murest: vahel on teisel inimesel sinu soovile lihtsam vastu tulla, kui see on justkui kingituse eest

„Kui sa soovid midagi suurt, siis võta mängu nt. enda või partneri sünnipäev. Teinekord on teisel inimesel sinu soovile lihtsam vastu tulla, kui see on justkui kingituse eest. Või on tal välja võtmata korraline puhkus? Mitmed uuringud on välja toonud, et reisimine on hea moodus puhata ja vaheldust saada. Selgita välja mis on takistused, miks reisimine talle õieti vastumeelne on? Kas huvipuudus või finantsilised takistused. Raha kulutamine on teema, mis võib tekitada inimeste vahel probleeme. Leidke mõlemale osapoolele sobiv lahendus ja leppige kokku kes kui palju maksab.