Lugeja loeb sõnad peale: kui sul, mees, on selline roll peres, siis muuda seda kohe!

„Ma ütlen teile ainult üht, kulla isad ja mehed, kes juhtute seda lugema. Ärge MITTE KUNAGI võtke peres karistaja rolli, et ema on „hea hea“ ja isa „karistaja“.

Kui ema näeb, et last on vaja karistada, siis teeb ta seda ise, mitte ei anna selle „töö“ isale üle. Kui sul, mees, on selline roll peres, siis muuda seda kohe. Laps jääb tulevikus sind teisiti mäletama, kui sa sooviksid. Kui ema meelest on vaja last karistada, siis tehku seda ise.