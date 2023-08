„Nii tahaks, et kõik sujuks!“ Naine on suhte tuleviku pärast mures: kas selline tülitsemine käib ikka suhte juurde?

“Olen mehega koos olnud aasta. Abielus pole, elame koos. Esimesed seitse kuud oli täielik üksmeel, nüüd on alanud tülid. Põhjused alati pisiasjad, mis pole tegelikult tüli väärtki. Ehkki juba 38, on mul olnud varem vaid üks kooselu kogemus, mees oli alkohoolik, abielu sai ruttu otsa. Laps sellest abielus juba iseseisev. Uues kooselus tahaks NII, et kõik sujuks. Aga nüüd näen, et tüli tekib ühest ja teisest. Kumbki ei taha tülitseda, oleme sellest ka rääkinud, aga mingil hetkel tekib vimm, tujulangus, üks ütleb teravasti, teine solvub ja vastab ka teravasti. Siis mõlemal kehv olla.

Ei tahaks seda suhet kaotada, ega siis järgmised ja uued paremad pole. Andke nõu , kooselus targad ja kogenud, kuidas hoida rahu ja rõõmsat meelt kooselus. Kas väikesed tülid ja nääklused on normaalsed ja asja juurde käivad koguni? Samas näen, et see mõjub rusuvalt mõlemale poolele, lõhub suhet ja vahel tunne, et lausa vihkad teist inimest. See tunne lausa hirmutav. Ja mõtled, et oled ainuke, kes suhet hoida ei oska, teised kõik ümberringi oskavad.”