Kui sõprussuhe hakkab allamäge minema... Mis viitab sellele, et pikaaegne suhe on võtnud toksilise suuna?

Sellepärast ongi nii tähtis teada, millal sõprus teeb sulle head, tuues su ellu rõõmu ja rahulolu ja millal see suhe on muutunud kurnavaks, võttes su energiat ära.

Üdiselt on palju lihtsam tunda ära, kui asjad ei ole korras siis, kui see puudutab suhet kallimaga. Mõned märgid aitavad siiski ka ära tunda, kui sõprus hakkab läbi saama. Kui sa tunned, et sa ei saa enam selle inimesega rääkida siiralt, kui sa pead valima oma sõnu, kui sa ei tunne end temaga vabalt, on midagi valesti. Kui ta ei toeta sind ja katsub sind kogu aeg maha teha või katsub olla alati sinust parem, on midagi valesti.