Põnev teada! Just nii kaua peaksid seksima, et põletada ära selle maitsva toidu kalorid!

On teada, et keskmiselt põletavad mehed seksi ajal 101 kalorit ehk umbes 4,2 kalorit minutis. Ja naised põletavad vahekorra ajal keskmiselt 69 kalorit ehk umbes 3,2 kalorit minutis.

Armastatud toit fish and chips ehk paneeritud valge kala ja friikartulid on rammus toit, sisaldades umbes 861 kalorit portsjoni kohta. Kaks sellist portsjonit on seega kokku 1722 kalorit ehk siis paarike peaks magamistoas vallatlema kokku tund aega ja 46 minutit, et see energia ära kasutada.

Personaaltreener ja toitumisspetsialist Isaac Robertson toob välja, et kalorite põletamine seksi ajal varieerub. „Oluline on märkida, et seksi ajal põletatud kalorite hulk varieerub sessiooniti. Erinevad poosid ja erinev liikumiskiirus mõjutavad kalorikulu.“

Mis puudutab britte, siis küsitlustest on selgunud, et pooled britid seksivad keskmiselt kord nädalas. Ometi on kurb tõdeda, et keskmine vahekord ei kesta kaugeltki piisavalt pikalt, et rammusa õhtusöögi kalorid ära põletada.

Küsitluste tulemusel on suur osa vastanutest tunnistanud, et kui lõbutsemine linade vahel kestab kauem kui pool tundi, on see kaugelt liiga pikk aeg. Pole päris kindel, kas sellise arvamuse põhjuseks on võimetus nii kaua vastu pidada või lihtsalt viitsimatus.

Ent Robertson soovitab, et kui seksi käigus on soov rohkem kaloreid põletada ja niisama pole selleks jaksu, tuleb üle vaadata oma toidulaud, et see koosneks tervislikest valikutest, mis annavad piisavalt toitaineid, vitamiine ja mineraalaineid. Vähem olulised ei ole ka piisav uni ja mõõdukas füüsiline aktiivsus.

Allikas: The Sun