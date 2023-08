Paarikese korraldus voodielu osas ajas rahva hämmingusse. „Minule ei sobiks selline asi mitte eluilmaski!“

Allikas Daily Mail vahendab, et ühe välismaa naise lähenemine magamiskorraldusele on kõike muud kui traditsiooniline. Nimelt väidab naine, et tema suhtes ei olegi neil aastate jooksul välja kujunenud, kes kummal voodipoolel magab ning naise jaoks tuli tõelise üllatusena, et kellegi jaoks on see üldse oluline.

„Meil oleneb vist sellest, kes esimesena voodisse läheb, see liigub automaatselt seina poole, et kui teine tuleb hiljem magama, ei peaks pimedas ebamugavalt üle ronima hakkama. Ma ei kujutaks ettegi, et mul oleks kindel reegel, et ma suudan ainult näiteks seina pool magada. Voodi on voodi, mis seal vahet on!“

Kommentaatorid olid hämmingus ja paljud neist tunnistasid, et nad ei suudaks eluilmaski niimoodi toimida, et puudub kindel voodipool, kus magada. Osad inimesed väljendasid, et nende jaoks on tegu turvatunde puudumisega, kui pole „kindlat“ poolt, kus magada.

Head lugejad, vastake küsitlusele - kuidas meil siin Eestis on, kas enamiku jaoks on oluline, kummal voodipoolel magada?