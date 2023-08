“All you need is love” laulis ansambel The Beatles omal ajal. Kuid tegelikkuses tugevdavad suhet just riiud ja erimeelsused. Ehkki võid tunda end haavatult ja hakata pärast esimest suuremat kaklust oma partneris kahtlema, ütlevad psühholoogid, et need katsumused võimaldavad paaridel teineteist paremini tundma õppida ja suhet tugevdada.