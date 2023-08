Tülli minna on lihtne, ära leppida juba keerulisem. Hea meetod, kuidas peale konflikti kiiresti ja armastavalt leppida

Tavaliselt me ei tea, kuidas peale suurt tüli ära leppida. Teise tuppa sulgumine ei ole ka kõige parem lahendus, mis aitaks omavahelist olukorda leevendada. Kuidas siis minna rääkima kaaslasega peale tüli? Õnnelikud paarid katsuvad leida lahendusi konfliktide korral.

Analüüsi konflikti

Psühholoog soovitab kõigepealt võtta aega iseenda jaoks, et seedida kõike ja maha rahuneda. Analüüsi olukorda. Mõtle oma sõnade ja tegude peale, mõtle, kui palju süüd sinu õlul lasub selles, et see tüli nii suureks paisus. Räägi oma partneriga, et välja selgitada, kuidas tema end tunneb. Tulevikus aitab see teil leida teisi suhtlemisviise kriiside korral, selle asemel, et karjuda.

Naerge koos

Peale tülitsemist on vaja taas veeta häid hetki koos. Kõik tegevused, mis ajavad naerma, aitavad kõige paremini üle saada tülitsemisest ning muuta suhet lähedasemaks. Koos naermine sama asja üle tekitab tunde nagu jagaks su partner sama vaatnurka. Tehke ükskõik mida, mis teeks tuju heaks ja oleks lõbus.

Olge teineteise vastu tähelepanelikud

Peale tülitsemist ei tunne keegi end hästi, sul võib tekkida tunne, et teie vahel on lõhe ja see tekitab üksindusetunde. Katsu läheneda talle, kallistada teda, öeldes, mis sulle tema juures meeldib, et leida tagasi see intiimsus, mis tülitsemise ajal kaduma läks.

Meetod 5-5-5

Üks teine nipp, mis aitab peale tüli ära leppida, on 5-5-5 meetod. Selle panid paika Susan Clarke ja CrisMarie Cambpell. Meetod 5-5-5 eesmärk on lasta mõlemal partneril rääkida sellest, mis neil südamel on. Peale tülitsemist tuleb lasta partneril rääkida viis minutit rahulikult kõigest ja seejärel rääkida ise viie minuti jooksul. Idee on kuulata teineteist kümne minuti jooksul rahulikult. Järgmine etapp on jagada viie minuti jooksul seda, mida te mõlemad ütlesite.