Eesti mees jagab avameelselt oma mõtteid: palja peenise portree ehk mõtisklusi siivututest piltidest

„Peenisepildid, mida paljud mehed harrastavad oma seksuaalpartneritele (või potentsiaalsetele seksuaalpartneritele) saata, on mind alati kummastanud. Eestis on see võrdlemisi uus probleem kuid tundub, et tõusvas trendis. Just nimel probleem, mitte nähtus, sest seda tehakse väga tihti austuseta teise poole vastu,“ kirjutab meile Timo.