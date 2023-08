On igati mõistetav, et meil kõigil on paarisuhete osas omad ootused ja lootused. Kuid kui oled olnud juba mitmes suhtes ja õnneliku igaviku asemel ootas sind ees järjekordne õudne lõpp, tasub sügavamalt analüüsida - miks küll nii läks ja mis on minu osa selles kõiges?