Paratamatus tänapäeva suhetes? Mehe tegevus sotsiaalmeedias tekitab naisele piinlikkust: kuidas ma saan sellega edasi minna?

„Kuidas ma saan sellega edasi minna? Kas on vale tunda end nii nagu mina? Mida ma nüüd tegema pean?“ küsib 20-aastane naine, kes tegeleb juba mõnda aega suhtes probleemiga, mis on tuttav ilmselt paljudele teistelegi. Kuigi olukord on paljudele naistele ebameeldiv ja tuttavlik, satutakse siin kahte leeri: on nii neid, kes peavad olukorda tänapäeval paratamatuseks, kui ka neid, kes leiavad, et selline teguviis on naist alandav ja solvav.