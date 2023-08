Ai, kui valus! Keskealise mehe šokk: ootamatu leid koduaia prügikastist tõestas, et naine lööbki üle aisa

Andsin endast parima - korraldasin muudkui teatriskäimisi, muuseumite külastusi, spontaanseid õhtusööke ja filmiõhtuid, kuid kõike seda selleks, et naine aina kaugeneks. Ühel hetkel tekkis mul imelik sisetunne. Ma isegi ei tea enam täpselt, kust see tuli, aga järsku oli minus kindel teadmine, et minu ja mu naise vahele on ilmunud keegi kolmas. Üritasin siiski seda tunnet eirata, sest usaldus - olime siiski 20 aastat abielus olnud - oli tugevam.