Täiuslik hobusesaba! Jälgi seda lihtsat nippi, et teha just enda näokujuga sobiv pats

Nimelt tuleb perfektse patsi jaoks appi lõualuu reegel. See tähendab, et oma lõuajoone järgi saad teada ka koha, kuhu pats sobitada, et see sinu parimad omadused esile tooks.

Kuidas seda vaadata?

Alustamiseks pane oma sõrm lõua tippu ja joonista mõtteliselt sõrmega mööda lõuajoont üles. Mine kõrva tagant mööda ja lõpeta kukla keskel. Punkt, kus su sõrm peatub, on ühtlasi ka hobusesaba sidumiseks ideaalne koht.

Juuksestilist Mahagany Grace, kellel on rohkem kui 16 aastat kogemust, selgitab, et see on väga hea nipp inimestele, kes ei ole harjunud hobusesaba tegema ja ei tea, kuhu pats täpselt sättida. „Lõuajoone järgimine peaks sättima hobusesaba kergelt kuklaluust kõrgemale, mis on ideaalne koht, et saavutada pisut mängulisem ja pehmem pats.“

Temaga nõustub ka salongi Artistry by LB omanik Laurabeth Cabott, sõnades, et selle reegli järgimine sobib kõikidele näotüüpidele ja toob esile põsesarnad. „See on patsi jaoks meelitav koht, sest toob näojooned esile ja jätab kergelt tõstetud ilme.“

Lokkis juuste puhul tasub hobusesaba sättida täpselt leitud punkti alla. „Lokkis juustel on komme pisut kokku tõmbuda, mistõttu hobusesaba veidi madalamale sättimine aitab tagada selle, et lokkidele jääb oma kuju säilitamiseks piisavalt ruumi,“ sõnab juuksestilist Jennifer Korab.

Allikas: PureWow