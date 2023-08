Lugeja mõtiskleb: selline käitumine näitab, et ta otsib kontakte teiste naistega

Sotsiaalmeedia tõttu on hakanud kasvama „mikro-petmine“, mis tähendab seda, et kahe inimese vahel ei toimu küll reaalset seksuaalset akti, küll aga tekitab see partneris ebakindlust. Ta hakkab arvama, et nende suhtes on midagi puudu, mis võib viia tülideni ja need omakorda lahutuseni.