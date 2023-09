„Meil läks kokku kolimiseni umbes neli kuud. Mind ei häirinud isegi see, et tema majja kolides pidin alguses tõtt vaatama tema endise naise asjadega riietekapis ja vannitoas. Kui rumal unenägu: mu jaoks polnud probleem seegi, et ta teadis mu mobiili PIN-i, rääkimata sotsiaalmeediakontode paroolidest.“