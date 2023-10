Elukutselise korrastaja suurepärane nipp: kõigest üks muudatus tagab, et riidekapp ei lähe enam sassi

Kui riidekapi sahtlis paigutada rõivaid vertikaalselt, on näiteks ühe pluusi või sokipaari kättesaamiseks vaja kasutada vaid üht kätt, kõrvalseisvad riided ei vaju kokku ning loodud süsteemid säilivad. Riiulitele hoiustamisel soovitan kasutada kaste ja karpe, et nendega riiulitele justkui sahtel tekitada – neid saab välja tõmmata ja hiljem tagasi lükata.

Karpides on võimalik hoiustada asju alamkategooriate kaupa, see hoiab ära suurema segaduse, sinna on samamoodi võimalik riideesemeid vertikaalselt hoiule panna ja seega saab luua süsteemid, mis aitab parimal moel riiulite pinda ära kasutada.