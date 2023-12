KUULA | Kui tihti ütleb eestlane „Ma armastan sind!“?

Kärt ütleb, et küsitluse tulemused ja intervjuud kinnitasid tõsiasja, et armastuse sõnalisest väljendamisest on veelgi olulisemad teod. „See ongi meie jõulukampaania sõnum: leiame rohkem viise, kuidas öelda „Ma armastan sind“, ja võtame aega, et olla koos oma kõige kallimate inimestega. Jõulud on aeg, mil saame brändina rõhuda sellele, mis meile tõeliselt korda läheb – me ei vii kõigest inimesi punktist A punkti B, vaid ühendame kõiki Läänemere kaldaid. Läbi aegade on tehtud erinevaid kampaaniaid, aga pühadeajal otsime just neid sügavamaid sõnumeid.“