KUULA | Seksuaaltervise ABC podcast: lapse saamine on nagu tore takistusrada, kus ei aita muu kui huumor

Sageli kipuvad aga rasestumisteekonnal ette tulema probleemid ning seetõttu tasub vaadata otsa oma tingimustele – kas on olemas turvaline keskkond, kus end lõdvaks lasta ja puhata, kas keha on värske ja valmis last kandma ning kas laps on mõlema partneri reaalne soov. Oma keha viljakuse hindamiseks on võimalik teha ka mitmeid analüüse nii mehel kui ka naisel ning samuti saab oma vaimset heaolu ja valmisolekut hinnata testidega leheküljel peaasi.ee. Noorte nõustamiskeskuses on kõigile kuni 26-aastastele protseduurid tasuta ning järjekorrad on lühikesed.