Silmalihaste treenimine ei tähenda Mai-Liisi sõnul ainult näojooga vaates kortsude vähendamist või naha elastsuse suurendamist, vaid tegelikkuses kui teeme silmaharjutusi, siis meie silma ümber on silma ringlihas, aga silma taga on mitu lihast, mis pööravad meie silma, aitavad fookust hoida ja liigutada erinevatesse nurkadesse, et näiteks autot juhtides näeksime kõike, mis toimub ka külje peal, mitte ainult otsevaates. Kui silmalihased ei toimi, siis kõik kannatab ja ühel hetkel võtamegi seda normaalsusena ehk kanname prille. Või siis teistpidi - minnakse silmalõikusele sellepärast, et enam ei taheta prille kanda.