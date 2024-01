90% inimesi loobub juba paari kuuga. Kuus teaduslikku nippi, kuidas uusaastalubadused tööle panna

Eestlaste levinumad uusaastalubadused on Norstati uuringu järgi teha rohkem trenni, nautida hetkes olemist ja langetada kaalu, aga ka tarbida vähem alkoholi. Üle maailma on aastast aastasse lubadused aga väga sarnased. See tähendab seda, et uusaastalubadused ei toimi ning eelmisel aastal antud lubadused kantakse üle uude aastasse.

Anna ainult isiklikke lubadusi

Üks peamisi põhjuseid, miks psühholoogide sõnul uusaastalubadused ei tööta, peitub motivatsioonis. Lubadus töötab siis, kui see on inimesele põhjendatud ja tarvilik. Forbes’i mullu oktoobris tehtud terviseuuringust selgus, et ligi 62% vastajad tunnevad, et nad peavad uusaastalubadusi andma ühiskonna surve tõttu. Teiste eeskujul antud lubadused ei hakka tööle, kuna sellega puudub isiklik seos. Selle asemel, et vooluga kaasa minna, küsi endalt, kas sul on lubadusi vaja ning kuidas need sinule kasuks saavad olla.

Lubaduse asemel kavatsus

Ole hästi tähelepanelik, kuidas sa enda eesmärke sõnastad. Positiivse tooniga eesmärgid „ma alustan“, „ma hakkan“ on palju lihtsamini teostavamad, kui „ma lõpetan“ või „ma jätan maha“. Lisaks on lubadused pahatihti jäigad ja nendega seostuvad ootused, mille järgimine võib osutuda keeruliseks. Seetõttu eelistavad psühholoogid uusaastalubaduste asemel uusaastakavatsusi, kuna kavatsused on paindlikud ja keskenduvad laiemale soovile näha positiivset muutust. Selle asemel, et öelda „ma luban, et ma sel aastal rohkem ei joo“, kõlab kavatsus „ma kavatsen sel aastal tarbida tooteid, mis mu tervisele kasulikud“ paindlikumalt ja teostatavamalt.

Tee lubadus tükkideks