Magamistoas asjad allamäge! „Mu naine käitub nagu seks oleks vaid noortele ja seda tehakse lõbu pärast.“

„Magamistoas on asjad allamäge läinud sellest ajast peale, kui kolm aastat tagasi poeg meie sündis, ja nüüd on minu naine otsustanud intiimsusest loobuda. Mina olen 42-aastane ega ole valmis armatsemist lõpetama. Minu naine on 44.

Seks on minu jaoks oluline ja ma arvasin, et nii see on ka tema jaoks. Kuid ta ütleb, et tal ei ole soovi üldse seksida ja teda meie voodielu puudumine lihtsalt ei häiri. Lisaks käitub ta nii, nagu seks oleks see, mida noored lõbu pärast teevad. Minu jaoks ei tähenda see ainult naudingut, vaid intiimsust ja armastust.