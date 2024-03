Kas peaks vähemaga leppima või...? Kõige ebarealistlikumad ootused paarisuhtes, mis inimestel miskipärast on

Ühel või teisel hetkel on meil kõrgemad ootused ja sellepärast tunneme me pettumust, kui asjad ei lähe nii, nagu meie seda sooviksime. Seda võib juhtuda igaühega. Tegemist on unistustega ja valede lootustega, mis rikuvad ära ettekujutluse, mis sinul oma partnerist on. Need ootused, mis sul on oma kaaslase suhtes, ei ole tulnud su pähe tühjast kohast, selleks on ühiskond, lähedased inimesed ja isegi sõbrad, kes on teinud sulle selgeks, milline peab olema õige nägemus paarisuhtest.