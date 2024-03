Blake Lively jagab, millise tähtsa reegli nad Ryan Reynoldsiga suhte alguses kohe kokku leppisid

Blake Lively, kes on 36aastane, ja tuntud oma rolli poolest sarjas Gossip Girl ja Ryan Reynolds, kes on 47aastane ja kuulus Deadpooli ja Wolverine’i filmidest, kohtusid 2011. aastal ja läksid 2012. aastal suhtesse. Nüüdseks on nad nelja lapse uhked vanemad.

„Meie suhe tuleb enne meie pööraseid töögraafikuid,“ rääkis Lively, selgitades, et enne Reynoldsiga kohtumist oli tal harjumus end kõvasti suruda ja endast alati maksimum anda. Kuid suhtes peavad mõlemad võrdselt panustama ja seega sai kokku lepitud, et kui vähegi võimalik, ei tööta nad kunagi samal ajal. Et neil oleks alati võimalus oma isiklik elu esikohale seada. See ei ole alati lihtne ja vahel tuleb teha kompromisse, kuid see on siiski reegel, millest nad mõlemad soovivad kinni pidada.