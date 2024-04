„Mida 50-60 aastat tagasi ei peetud vägivallaks, tänapäeval liigitub selleks.“ 33% Eesti naistest on töökeskkonnas seksuaalset ahistamist kogenud

Statistikaameti projektijuht Jana Bruns sõnas, et laiaulatusliku suhteuuringuga „Turvalised suhted pereringis, tööl ja väljaspool“ koguti infot nii vaimse kui ka füüsilise ahistamise, kiusava jälitamise, aga ka peidetud vägivalla kohta nii kodus, tööl, koolis kui mujalgi.

„Suhtemustrite paremaks mõistmiseks uuriti inimeste kokkupuuteid väärkohtlemisega nii praeguste kui endiste partneritega, aga ka lapsepõlves,“ ütles Bruns. Olgugi, et uuringu käigus analüüsiti nii meeste kui ka naiste suhteid, ei saa neid siiski omavahel võrrelda, sest vägivalla kogemise mehhanismid on sooti erinevad.

Uuringu tulemustest selgus, et lausa 41% naistest on elu jooksul paarisuhtes vägivalda kogenud. Naistest 39% on kogenud vaimset, 13% füüsilist (sh ähvardamist) ja 9% seksuaalset vägivalda. Keskmisest rohkem on vägivalda kogenud noored naised vanuses 18–29 ja kõige vähem naised, kes on juba vanemas eas (65–74 eluaastat).

„Juured peituvad ilmselt suuresti selles, kuidas erinevad põlvkonnad vägivaldset käitumist tajuvad. See, mida 50–60 aastat tagasi peeti justkui normaalseks, liigitub tänapäeval inimeste teadvuses vägivallaks,“ järeldas Bruns. Ta lisas, et keskmisest rohkem kannatavad intiimpartneri vägivalla all põhihariduse või madalama haridustasemega naised (48%) ning naised, kellel on tervislikel põhjustel igapäevategevustes teatud piiranguid (50%). „See, kas naine elab linnas või maapiirkonnas, vägivalla esinemist oluliselt ei mõjuta,“ ütles Bruns.

Töökeskkonnas on seksuaalset ahistamist kogenud 33% naistest. „Siin joonistub välja selge trend – mida nooremad on vastajad, seda suurema tõenäosusega on nad seksuaalset ahistamist kogenud,“ selgitas statistikaameti projektijuht. 18–29-aastaste seas on tööl seksuaalset ahistamist kogenud naiste osakaal 52%, 65–74-aastaste seas 16%.