Enamasti ju sisetunne ei valeta ka, nagu öeldakse. Samas enne seda sõbranna kommentaari ma ei mõelnud sellest. Aga nüüd olen juba kodus ka hakanud viskama kommentaare stiilis et „käisid ikka seal või? Aga miks te ühtegi pilti koos ei teinud?“ või kui kaaslasel läheb tööl kauem, olen juba veendunud, et tal on keegi teine ja ma tunnen, et ma oma kahtlustamisega juba ise lõhun seda suhet. Väga hull ikka. Ma ei tea, kuidas sellest lahti saada.