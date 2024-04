Mehe kommentaar seltskonnas lõi naisel jalad alt. „Uskumatult seksistlik, mis lauslollus see veel oli?“

Hiljem koju sõites rääkisin, et see oli täiesti lubamatu käitumine ja minu suhtes väga lugupidamatu ning kuidas ta üldse võis sellise asja peale tulla. Mees vabandas ja ütles, et see tuli hetke ajendil ning ta tahtis oma sõpru naerma ajada. Leppisin selle vastusega, kuid mõtlen siiani iga päev pahaselt selle peale, et mis seksistlik lauslollus see veel oli? Kas see hakkabki korduma? Kuidas ma nüüd seltskonnas käituma peaksin? Kuidas ma oma mehe sõpradele otsa vaatan, ma tunnen ennast nii pisendatuna ja alavääristatuna...“