GALERII | Taskuhääling „Kust sa, lilleke, siia said?“ on nüüd ka naistele suunatud hariduslik sündmussari

„Arvestades, milliseks on kujunenud meie elutempo, siis tihti ei jõua me teatud infoni või läbi algoritmide see info hoopis meieni. See tähendab, et meil kas puuduvad allikad või hoopis julgus oma mõtteid väljendada, küsimusi küsida. Seda soovin ma muuta,“ kirjeldab Kurs. Lillekese Akadeemia eesmärk on pakkuda naistele nii öelda turvalist ruumi aruteludeks ka juhul kui seisukohad erinevad: „Tahaksin tõhustada tervislikke mõttevahetusi, et see on okei, kui me ei nõustu ja samal ajal julgustada naisi end ka põhjendama ning olema avatud teistele ideedele, kasvõi enda ümber veenmisele, mis on ju ka ühe põneva ja aruka vestluse osa.“cSeekordse sündmuse teemaks, mis oli edaspidi neli korda aastas toimuva sarja esimene, sai loomade heaolu ning mil moel see nii Eestis kui Euroopa Liidus reguleeritud on. Pea kahekümne huvitunud osalisega tuli kõnelema Farištamo Eller loomade eestkoste organisatsioonist Loomus, mis on keskendunud nii meie lemmikute kui farmi- ja metsloomade heaolule. Teemade ring, mida katta suudeti oli lai. Vesteldi nii loomade rahvusvahelisest transpordist ja sellele seatud (või seadmata jäetud) tingimustest, loomkatsetest kosmeetika- ja ravimistööstuses, zoofiiliast kui karusloomafarmide keelustamisest ja Euroopa kodanikualgatuste eripäradest ning Euroopa Komisjoni suhtumisest miljoneid allkirju kogunud liikumistesse.