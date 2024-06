Sienna Miller 18 aastat nooremast elukaaslasest: selle põlvkonna mehed austavad naisi teistmoodi

42-aastane Sienna Miller ja tema 27-aastane kallim Oli Green said aasta alguses lapsevanemateks. Miller ja Green on suhtes olnud 2021. aastast. Paar kohtus ühise sõbra korraldatud halloween’i peol.

„See põlvkond mehi austab naisi teistmoodi. See on temale omane, ta on väga tark ja hästi kohanenud, aga ma usun, et see on ka see põlvkond. Nad on üles kasvanud veidi võrdsemate tingimustega,“ ütles Miller väljaandele Harper’s Bazaar. „Ma näen seda nii tema naissoost sõprade kui ka meeste puhul.“

Miller lisas, et vanemaks saades on ta ka ise nooremalt põlvkonnalt üht-teist õppinud. „Imetlen, kui selgelt nad oma piire kehtestavad. Nad on enesekindlad ja oskavad end kehtestada. Nad oskavad öelda „ei“, nii nagu meie seda teha ei osanud.“

Paari vanusevahe kohta on Miller varem öelnud, et ta mõistab, et see jääb paljudele hambusse. „Ma kujutan ette, et kellelgi on keeruline sellest aru saada, kuid seal pole olnud midagi peale armastuse ja rõõmu,“ teatas näitlejanna. „Ma arvan, et südant ei saa sundida. Vähemalt mina küll ei ole osanud!“