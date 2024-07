Kunagi ei ole liiga hilja! Värskel Stanfordi ülikooli lõpetajal võttis 83 aastat aega, et magistrikraad kätte saada

Koolidekaan Daniel Schwartz kirjeldas Hisloppi, kes töötas Washingtoni osariigi koolide, kolledžite ja ülikoolide juhatuse liikmena, kui tugevat õigluse ja õppimisvõimaluse eestkõnelejat.

Värske koolilõpetaja ise ütles, et ta on seda kaua oodanud. Palo Altost pärit Hislop omandas bakalaureusekraadi 1940. aastal Stanfordi tolleaegses ülikoolis haridusteaduste alal, plaanides omandada magistrikraadi, et asuda tööle õpetajana. Hisloppi inspireerisid haridusteed jätkama tema vanaema, kes oli õpetaja Kansases, ja tädi, kes töötas Los Angeleses koolidirektorina.

Kuna tema peigmees George Hislop kutsuti II maailmasõtta, nad abiellusid ja Virginia lahkus Stanfordist pärast kursusetöö esitamist, kuid enne magistritöö esitamist, seega jäi oluline diplom saamata. „Mulle on alati meeldinud õppida ja see ei ole valmistanud mulle suurt raskust. Abielu ja pereelu olid need, mida tol ajal tahtsin,“ meenutas värske lõpetaja.

Kuigi ta pani magistrikraadi omandamine ootele, pühendus ta edasises elus just haridusele. Hislop on kuulunud Yakima koolidirektorite nõukogusse, on Yakima Community College’i direktorite asutajanõukogu liige ja kuulunud 20 aastat Washingtoni osariigis Toppenishis asuva Heritage University nõukogusse.

„Ma arvan, et tegin meie kohaliku koolisüsteemi heaks palju suuri otsuseid ja aitasin seda laiendada,“ rääkis ta. „Minu jaoks on see kraad tunnustus paljude aastate eest, mille jooksul olen Yakima piirkonna koolides töötanud ja mitmesse nõukogusse kuulunud.“ Hislop lisas: „Olen seda tööd teinud aastaid ja on tore, et mind selle kraadiga tunnustatakse.“

Allikas: CNN