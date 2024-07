Kiivalt hoitud saladus: ükskõik, mida mu mees ka ei teeks, ma ei suuda iialgi jõuda orgasmini, kui...

„Oi, kui mu kallis mees vaid teaks, et tegelikult unistan ma seksi ajal kõikidest teistest meestest peale tema. Filminäitlejad, kolleegid, sõbrad, mehe sõbrad... Ükskõik, mida mu mees ka ei teeks, ma ei suuda iialgi jõuda orgasmini, kui ma ei sule oma silmi ega unista kellestki teisest. Jumal tänatud, et ma ei ole veel kogemata karjatanud keset orgasmi vale nime. Aga pinge on küll suur.

Ega see ei ole ju otseselt midagi hullu, ma ei peta teda kellegagi, samas olen mitmetest kohtadest kuulnud, et see emotsionaalne petmine pidavat vaat et hullemgi olema. Aga kui ma niisama leban ja oma meest vaatan, võin ma lebama jäädagi ja kõik tema jõupingutused on tühine töö. Ükskord üritasin ainult temale keskenduda ja poole asjatamise peal küsis mees kurvalt, et kas tööstress on minu üle võimust võtnud, et ma järsku nii kuivaks muutusin..."