Trendikad beebipeod ja tüdrukuteõhtud: kuidas korraldada ideaalne õhtu sadu eurosid kulutamata?

Peokorraldaja Rauna Paula Runnel ning Swedbanki finantshariduse valdkonnajuht Grete Koho jagavad nippe, kuidas olulisi pidusid säästlikult korraldada.

Peokorraldusfirma Her Events ühe asutaja Rauna Paula Runneli sõnul peetakse beebipidusid ja tüdrukuteõhtuid aina rohkem. „Küll aga ei saa siia võrdusmärki panna, et kõiki neid pidusid tehakse just peokorraldajaga. Abi kaasamisel mängib suuresti rolli siiski eelarve,“ märkis ta.

Mõistagi mõjutab hinnatõus pidude korraldamist ja peokorraldaja teenuse tellimist. „Kuna inimesed tunnetavad, et justkui kõik on kallimaks läinud, siis meelelahutus on esimene koht, mille arvelt kokku hoida. Nii eelistavadki paljud kogu peokorralduse ise ära teha,“ selgitas ta ja lisas, et peokorraldaja kaasamine ei tähenda alati suuremat kulu, vaid vahel hoopis nutikamaid ideid ja lahendusi.

Kulu inimese kohta jääb pidudel 50-100 euro kanti

Her Eventsilt tellivad pidusid väga erinevas suuruses seltskonnad. „Inimeste arv on olnud paarist inimesest kuni kahekümne osalejani. Kõik sõltub sellest, kui suur on last ootava või abieluranda sõudvast naise sõpruskond, kellega igapäevaselt lävitakse,“ ütles Runnel.

Pidude eelarved on Rauna Paula sõnul reeglina väga erinevad. „Mida suurem seltskond pidu korraldab, seda vähem soovitakse ühe inimese kohta maksta. Seda põhjusel, et suure seltskonna puhul ei saa kõik külalised olla nii lähedased selle inimesega, kellele pidu planeeritakse.“ Runnel lisas, et keskmiselt soovitakse, et beebipeo kulu oleks inimese kohta maksimaalselt 50 eurot ja tüdrukuteõhtu puhul kuni 100 eurot.

„Näiteks tüdrukuteõhtud välismaal, millest näeme Instagramis imeilusaid pilte – nende puhul on enamasti tegemist väikse ja eriti lähedase ringiga naistest, kes on valmis panustama sellesse sündmusesse suurema summa raha,“ selgitas Runnel.

Ka peo dekoratsioonide osas võib eelarve olla seinast seina, sest lahendusi on mitmeid. Suurim vältimatu kuluallikas on peokorraldaja sõnul aga söök-jook – eriti, kui pidu toimub restoranis või kohvikus.