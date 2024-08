52aastase eestlanna suur mure: raha on mul endalgi, kuid normaalset meest Eestist ei leia

„Ei ole artikliga nõus. Soovin leida kaaslast/partnerit, kellega on huvitav koos olla. Jääb mulje, et mehed soovivad leida omale seksikat hooldajat, ei taheta/viitsita ise suhtesse panustada, kui naine ei ole kohe „kättesaadav“, siis on ta paha ja (kahjuks) on alati naisi, kes on kohe „kättesaadavad“, ja nii jäävadki korralikud naised nähtamatuteks.

Mulle tundub, et huvitavad on ka need naised, kes suitsetavad ja napsutavad - teised on jälle meeste jaoks lihtsalt igavad. Kõige hullemad hullemad õudusunenäod on need naised, kes kasutavad aju sihipäraselt - siis tunnevad mehed ennast eriti alaväärsetena. Raha on mul endalgi, kuid normaalset meest Eestist ei leia. Selline on minu arvamus, vaba kena naine (52a).“