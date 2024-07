Alustasin väga lihtsalt, õpetasin selgeks, et kahe näpuga rammimise asemel võiks kliitorit silitada. Kui see selge, liikusime vaikselt edasi juba suuseksi oskuse juurde. Ja nüüd, mõned aastad hiljem oleme igatahes olukorras, kus mina võiksin temalt mõne minuti möödudes rahulolevalt küsida, et noh, tulid ka või? Selline kindel suunamine viib sihile, kui on potentsiaaliga mees. Aga kritiseerida ei tohi, ainult kiita!