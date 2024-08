„See väike trikk päästis mu suhte ja voodielu.“ Naine kirjeldab, kuidas ta muutis edukalt kaaslase maha-ja-taha põhimõtet

„Kuna olen ise väga seksuaalne ja aldis katsetama, sest minu jaoks on seks parim pingete maandaja üldse, siis olen nii mõnelgi korral oma partnerit pidanud õpetama, et ta minuga samas tempos püsiks. Väheste meestega on aga tunne, et nendega võiks pikemasse suhtesse astuda. Nii aga juhtus siiski ühe tüübiga, kellesse ma täiesti ära armusin. Tema ainus miinus oli see, et ta oli võrdlemisi konkreetne tüüp, kes oli voodis „maha- taha-valmis“ põhimõtte järgi tegutseja. Mulle see ei sobinud.