Kohtingurakenduse loonud naine: selgus, et sarnased proportsioonid tõmbuvad ja need annavad aimu, mis mehel püksis peitub

„Kui kõik oli suletud, sai minu jaburaks meelelahutuseks Tinder. Oi seda swipemist! (libistamist kas vasakule või paremale - toim.) Enam ei viitsiks. Järsku avastasin, et mul oli tavaks küsida meestelt, et nad saadaksid mulle oma käest pildi. See küsimus hakkas mind kummitama ja kohe kirjutasin tuttavale, kel anatoomia valdkonnas head teadmised, et kas seal on mingi seos? Käe kuju? Sarnased proportsioonid?“ meenutab Triin.

Mehed, kellelt ta palus käepilti, olid kõik väga vastutulelikud - nad saatsid meeleldi oma käest pildi, keegi Triinu kogemuste põhjal halvasti ei mõelnud. Ta nendib, et pigem oli see hea vestluse arendamise koht. Kui Triin nägi kätt, mis ei olnud väga tema käe sarnane, siis ta tunnistab ausalt, et lootust temas eriti ei olnud.

Oma mõtetes rändas naine ajas tagasi ja ta jõudis järeldusele, et kõik eelmised kaaslased, kellega oli tal sobivus üle keskmise hea, siis nende meestega olid tal olnud sarnased käed. Mitte suuruse, vaid käekuju poolest.

„Peale uurimist tuligi välja, et sarnased proportsioonid tõmbuvad ning need annavad ka aimu, mis mehel püksis peitub. Loomulikult on seal veel faktoreid nagu lõhn, vaimne klapp, mis on väga olulised, kuid fakt on see, et sarnased kehad tõmbuvad.“

Loe täispikka lugu siit: Endine telenägu Triin Randloo: peale lahkuminekut lõin rakenduse, kus käe pildistamine annab infot meheau suuruse kohta