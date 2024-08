ARVAMUS | „Tänased noored pered on erakordselt enesekesksed. Neil puudub harjumus teiste inimestega arvestada.“

„Laste kilked pole häirivad kui „kilkajaks“ on sinu laps/lapsed. Paraku saab mõnest kilkest sageli lõputu kisa, lausa röökimine. Hiljuti olime rannas, ujumas, et peale väsitavat tööpäeva veidi närvi ja kõrva puhata. Siis saabus pere - ema, isa, neli väikest last. Mida tegid neli väikest last pool tundi? Lihtsalt röökisid, lihtsalt röökisid. Vanemad ei püüdnudki neid vaigistada. Selge. Röögivad pool tundi vabas õhus, äkki kodus siis enam ei jõua.

Tänased noored pered on erakordselt enesekesksed. Neil puudub vajadus, kohustus, harjumus teiste inimestega arvestada. Aga ühiskond, kus lapsi kasvatatakse nii, et „sina oled kõige tähtsam, sul pole vaja kellegagi arvestada“ on määratud kui mitte hukule, siis igal juhul pidevasse omavahelisse kaklusse. Ja need tänased väikelapsed, kes ema-isa kaitsva tiiva all võivad rahus röökida ja teisi häirida, saavad suureks ja neid ei kaitse enam ema-isa. Mis siis saab?“