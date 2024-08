Palliga pähe ja virin, et ise jäid ette. Need on eestlaste lemmikud suvetegevused, kus teistega eriti ei arvestata

Grillimine

Pole eestlast, kes ei armastaks suvel grillida. Kuna grillimisel tekib suures koguses suitsu, on oluline mõelda nii teistele inimestele kui ka tuleohutusele. Koduaias grillides tuleb arvestada tuleohutuse ja naabrite heaoluga: valida võiks sellise koha, kus suits ei leviks otse teiste akendesse või istumisala lähedusse. Puudega köetava grilli ohutu kaugus hoonetest on 5 meetrit ja grillsütt kasutades 2 meetrit. Kortermaja rõdul või terrassil grillides tasub meeles pidada, et korterites on võimalik kasutada vaid elektri- ja gaasigrilli, kui korteriühistu seda lubab. Söe ja puidu peal töötavaid grillseadmeid ei tohi rõdudel või terrassidel kasutada. Veel üks võimalus on grillida ka linnas avalikus kohas, kuid see on lubatud ainult rajatud ja märgistatud lõkkeplatsidel.

Pikniku pidamine

Lisaks grillimisel on eestlased ka pikniku usku rahvas. Päikesepaistelise ilmaga on ideaalne piknikku pidada nii rannas, matkarajal kui ka pargis. Pikniku suurim kahjutegur on aga tekkinud prügi hulk. Kindlasti peab pärast pikniku pidamist kõik tekkinud jäätmed kas endaga kaasa võtma või prügikasti viskama. Lisaks kui sul on kaasas kaasaskantav kõlar ja pead piknikku rahvarohkes kohas, on oluline pidada piiri helitugevusega. Hoia heli tasemel, mis ei sega teisi piknikulisi ega läheduses elavaid inimesi.

Koeraga jalutamine

Lisaks linnaelanikele naudivad sooje ilmu ka lemmikloomad, kes saavad õuemõnusid nautida. Samas võivad ulakalt käituvad loomad möödakõndijatele ja teistele koeraomanikele meelepaha tekitada. Kui jalutad koeraga kas pargis või rannaalal, on oluline meeles pidada, et koer peaks olema alati rihma otsas. Rihm aitab ennetada loomade vahelist kaklust või kallaletungi ning samuti hoiab ka looma ennast ohtude eest, näiteks kaitseb kokkupõrke eest liikluses. Lisaks on oluline alati kaasas kanda kilekotte, et saaksid lemmiklooma väljaheite üles korjata ja lähimasse prügikasti ära visata.

Suitsetamine