Magus ja rammus, nii hea! Inimeste seitse levinud harjumust, millega peaks palju ettevaatlikum olema

Tänapäeval on paljud kimpus stressiga. Pidev ülemõtlemine suurendab stressi ja ärevust ning see mõjutab üldist tervist ja töövõimet. Näiteks liigne muretsemine võib viia füüsiliste terviseprobleemideni, nagu peavalud, seedeprobleemid ja unetus. Steve Calechman kirjutab Harvardi meditsiinikooli portaali veergudel, et halvast harjumusest lahti saamiseks on vaja esmalt leida konkreetne põhjus muutuseks . „Mida isiklikum on põhjus, seda tugevam on motivatsioon ja seda paremini see meenub hetkedel, mil on raske.“ Kui eesmärk ärevuse maandamiseks on olla parem elukaaslane või vanem, on lihtsam oma käitumisest teadlikuks saada. Teadlikkuse tehnikate järgimine ja vaimse tervise eksperdilt abi saamine aitab tugevdada nii vaimset kui ka füüsilist tervist.