Tugev arvamus: see ei pruugi alati olla hea, kui naisel on palju sõbrannasid. Vähegi arukas mees väldib teda!

Sellised naised on õnnetuseks oma lastele, neid usaldanud abikaasadele, kogu ühiskonnale. Sõbrannad on kõige suuremad maod ässitama lahkuminekuid, otsima armukesi, sõbrannad teevad kattevarju ja korraldavad kokkumänge, sõbrannad on esimesed naise meest kritiseerima ning üdini maha tegema. Vähegi arukas mees väldib abiellumiseks naist, kes on suur sõbrannataja, kuna sellega kaasneb väga palju jubedat minevikku, olevikku, isegi tulevikku, jultunud valetamist, häbematut petmist.“