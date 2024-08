Mees teeb teatavaks: naised, te ei pääse üle ega ümber vajadusest käituda mehega õigesti, lugupidavalt ja naiselikult

„Põhiliseks teemaks on vältida kõike seda, mida naised just meelega rõhutavad: maskuliinsus, nähvamine, väga kõrge pretensioonikus, üleolev suhtumine meestesse. Isegi kena füüsise ja korrastatud eluga naised on raskustes sobiva mehe leidmisega, kuna nad on agressiivsed, üleolevad, ülbed.