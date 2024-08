„Keegi peaks alati teadma, kus sa viibid ja kui kaua.“ Kogenud matkaja annab nõu, mida teha, kui oled ära eksinud

Lünekundi sõnul on enne matkale asumist oluline valida marsruut, mis vastab füüsilisele võimekusele. Kohe ei tasu liiga hoogu minna, vaid kogemusega kasvatada raskustaset. Eriti kui üksi minna, peab võtma rahulikult ja läbi mõtlema matkateekond enne teele asumist, et vältida ettejuhtuvaid hädaolukordi.

Kui matkarada on vastavalt tasemele valitud, on väga oluline tegeleda ettevalmistusega. „Selleks, et olla valmis erinevate hädaolukordade jaoks, peab olema tagavaravariant. Nii tunned end turvalisemalt ja mugavamalt. Kõigepealt tuleks tagada füüsilise kaardi olemasolu ning väga hea on nutitelefoni alla laadida piirkonna topograafiline kaart, mille juurdepääs on võimalik ka võrguühenduseta,“ rääkis Lünekund.

Eriolukordade vältimiseks tuleks endaga kaasa võtta ka hädaabikomplekt. „See tuleks igal matkal kokku panna vastavalt teekonnale ja ilmastikuoludele. Minu hädaabikomplektis on alati kompass, vile, karamellikommid, tuletegemiseks vajalikud vahendid, termotekk ja jupp nööri,“ lisas Lünekund.

Maiu Lünekundi sõnul on hädaolukorras peamine säilitada rahu ja võtta aega mõtlemiseks, et parim lahendus leida. „Tihtipeale on esimene ehmatus hullem kui tegelik olukord, mistõttu ei tasu kohe paanikasse sattuda. Olukorra läbi mõtlemiseks tasub midagi magusat süüa, et aidata kaasa ajutööle,“ kommenteeris matkaja.

Vahel võivad aga tekkida olukorrad hoolimata korralikust ettevalmistusest, näiteks vigastused. „Sellisel juhul võiks proovida liikuda kasvõi rahulikult järgmise maja ja asulani. Kui aga liikumine on raskendatud, siis puhata ja oodata järgmist matkajat, kellelt abi küsida,“ rääkis Lünekund. „Ka mobiililevi puudumine võib looduses seigeldes ette tulla, kuid sellepärast ei ole vaja muretseda, vaid matkarajal edasi liikuda. Eestis on kõik matkarajad väga hästi märgistatud, seega pole mobiililevi matkamiseks vajalik ning võibki pakkuda just paraja sotsiaalmeedia puhkuse.“