Sind ajab närvi, kui mees lesib diivanil ega tee midagi? Üks mees selgitab, mida see neile tegelikult annab

Üks Naisteka portaali meessoost lugeja jagab oma mõttekäiku sellele tegevusetusele ja selgitab, miks see meeste vaatenurgast nii vajalik on.

„Mehed tahavad ennast vahel päriselt täiesti välja lülitada, mitte olla konstantselt valverežiimis, et naise soove täitma joosta või olla meelelahutaja ja tsirkusekloun, et naisel igav poleks. Ja me teame ju kõik, mida naised kõige vähem sallivad - meest, kes lesib diivanil ja ei tee absoluutselt mitte kui midagi. Tegelikult mees puhkab sedasi või peaaegu, et mediteerib, kui oma aju välja lülitab.“