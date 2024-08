Mees avameelselt suhtlusportaalidest: seikluslik kogemus, mis võttis igasuguse usalduse Eesti naiste vastu

„Ma võiks, aga ei viitsi väga pikalt kirjutada oma kogemustest tutvumisportaalidest. Kui mul ennem oli arusaam, et naised üldjuhul on head ja toredad. Nn perekonna hoidjad jne. Ja need kes on lahutanud, siis neil läks kaasa valikuga valesti. Kuid see karussell, kuhu ma sattusin, oli väga õõvastav kogemus. Samas väga seikluslik. Samas võttis igasuguse usalduse Eesti naise vastu. Täpselt nii ongi.