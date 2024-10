Jonniv laps ja kaasmaalaste hukkamõistvad pilgud. Kuus nõksu, kuidas käia lapsega poes nii, et keegi ei lähe endast välja

Kaasa last poeskäikudele Näita lapsele, kuidas sa poenimekirja koostad. Vanem laps võib menüü jaoks nimekirja kokkupanekus ka ise osaleda. Poes olles lase lapsel end abistada, näiteks nimekirjast asju otsida ja korvi panna, leitud tooteid ära märkida või samaväärsete toodete hindu võrrelda. „Mõnikord näitlen lapsele, et oleks tahtnud endale osta mingit toodet, kuid poenimekirjas seda pole. Seeläbi ei teki ainult lapsel seda tunnet, et tema on ainus, kelle soovitud asju ei osteta,“ jagas kogumispäeviklane.

Tee eelnevalt kokkulepped Kui laps mõistab juba kokkulepete sisu, võite enne poodi minekut näiteks läbi rääkida, et täna saab ta valida endale ühe asja, ning jääda ka poes selle kokkuleppe juurde. „Paaril esimesel korral võib see olla raske ning kokkulepe ei pruugi toimida, kuid edaspidi läheb üldjuhul lihtsamaks, vaja on lihtsalt kannatust,“ teadis grupiliige rääkida. Muide, nutikas on käia poes päevasel ajal, sest siis on seal vähem rahvast ning on vajaduse korral aega lapsega enne poodi minekut tehtud kokkuleppeid korrata.

Ära mine poodi väsinud ja näljase lapsega Kui tood lapse lasteaiast ning plaanid poeringi, tehke lapsega enne poodi sisse astumist väike toiduamps. „Emotsioonide reguleerimine ja kiusatustele vastupanu ei tule meil kellelgi hästi välja, kui on väsimus ja kõht tühi,“ kirjeldas kogumispäeviklane.

Räägi lapsega poes kaasa Pisemad lapsed osutuvad poes paljudele asjadele, aga see ei tähenda, et nad neid ka tahavad. „Mina olen jaganud lapse huvi ja siis edasi liikunud, näiteks öeldes, et jaa, see on punane mänguauto, näed, siin on ka roheline mänguauto. Siin on tomatid, mis värvi veel need on,“ kirjeldas grupiliige. Ehk esimene reaktsioon lapse osutamisele ei peaks olema „ei saa“, vaid võiks lihtsalt näidata, et oled lapse tähelepanekuid märganud.

Selgita, selgita ja veelkord selgita Ära ütle lapsele, et ei saa, vaid selgita talle, miks seda asja ei osta: kodus juba on, me ei ole planeerinud selle ostuks raha, see on liiga ebatervislik… Või siis lase lapsel endal letist sobiv nimekirjas olev toode välja valida. „Teinekord piisab lapsele näiteks leivast või sepikust, mida ta saab ise valida, ning muu nänn ununeb,“ jagas grupiliige.