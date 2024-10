Tähelepanek: see suur mure tänapäeva paarisuhetes tekitab küsimuse, mis kooselu see üldse on

„Kõige tervem kooselu on see, kui kooselu reeglid lepitakse kokku, see tähendab kodukord, nii, et mõlemal oleks sobiv ja kumbki ei tunne ennast pidevalt halvasti ega kõrvalejäetuna. See eeldab, et mees ja naine käituvad nagu täiskasvanud inimesed, suhtlevad ja räägivad asjad avameelselt selgeks omavahel.